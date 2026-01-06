Avellino, Panico verso l’addio: tre club di Serie C sull’attaccante

Gennaio 6, 2026

Potrebbe essere ai titoli di coda l’avventura di Giuseppe Panico con la maglia dell’Avellino. L’attaccante classe 1997, che in stagione ha collezionato appena due presenze, è pronto a lasciare l’Irpinia nel corso di questa finestra di mercato invernale per trovare maggiore continuità scendendo di categoria.

Secondo quanto riportato da lacasadic.com, su Panico è forte l’interesse di Ternana, Arezzo e Salernitana, tre club di Serie C che hanno già avviato i primi contatti con la dirigenza biancoverde per capire la fattibilità dell’operazione. I prossimi giorni saranno decisivi per definire il futuro del giocatore, che sembra sempre più lontano da Avellino e sempre più vicino a una nuova esperienza per rilanciare la propria carriera.

