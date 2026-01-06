Serie A, Sassuolo–Juventus 0-1: bianconeri avanti all’intervallo grazie a un autogol

La Juventus chiude in vantaggio il primo tempo al Mapei Stadium contro il Sassuolo, avanti 0-1 grazie a un’autorete sfortunata di Tarik Muharemovic al 16’. I bianconeri partono con grande intensità, creando subito occasioni importanti e costringendo il portiere neroverde Arijanet Muric a una serie di interventi decisivi.

Dopo appena dieci minuti la Juve va vicinissima al gol due volte con Kenan Yildiz e Andrea Cambiaso, ma Muric è protagonista con parate di alto livello. Poco dopo è Khephren Thuram ad avere una chance clamorosa, ancora neutralizzata dal portiere del Sassuolo. Il gol arriva comunque al 16’, su calcio d’angolo: Muharemovic, nel tentativo di anticipare l’attaccante avversario, devia di testa il pallone nella propria porta.

La Juventus continua a spingere e sfiora il raddoppio con Yildiz, Jonathan David e Locatelli, che però spreca una buona occasione calciando alto dal limite. Il Sassuolo prova a reagire soprattutto con Walukiewicz e qualche ripartenza, ma fatica a rendersi realmente pericoloso. La nota negativa per i padroni di casa è l’infortunio di Kristian Thorstvedt, costretto a lasciare il campo al 39’ per l’ingresso di Alieu Fadera.