Serie A: Sassuolo sconfitto dalla Juventus 0-3. La classifica aggiornata

La Juventus espugna il Mapei Stadium con un netto 0-3 sul Sassuolo, al termine di una gara controllata dall’inizio alla fine e decisa già nella prima frazione, prima di essere chiusa definitivamente nella ripresa.

I bianconeri partono forte e mettono subito sotto pressione la difesa neroverde, costringendo Arijanet Muric a una serie di interventi decisivi su Yildiz, Cambiaso, Thuram e Jonathan David. Il vantaggio arriva al 16’, su calcio d’angolo: Tarik Muharemovic, nel tentativo di anticipare l’attaccante avversario, devia di testa il pallone nella propria porta per lo 0-1.

Il Sassuolo prova a reagire, ma fatica a rendersi pericoloso, anche a causa dell’uscita per infortunio di Thorstvedt nel finale di primo tempo. Nella ripresa la Juventus aumenta i giri del motore e al 62’ trova il raddoppio con Fabio Miretti, bravo a finalizzare un’azione ben costruita. Passa appena un minuto e arriva anche il tris: Jonathan David si presenta a tu per tu con Muric e lo supera con freddezza per lo 0-3.

Nel finale il Sassuolo prova con orgoglio a rendere meno pesante il passivo, ma Di Gregorio si oppone bene soprattutto sul tiro di Lipani. Il triplice fischio sancisce una vittoria larga e meritata per la Juventus, che conferma il suo ottimo momento di forma.

La classifica aggiornata

Inter 39

Milan 38

Napoli 37

Juventus 36

Roma 36

Como 33

Bologna 26

Atalanta 25

Lazio 24

Torino 23

Sassuolo 23

Udinese 22

Cremonese 21

Parma 18

Cagliari 18

Lecce 17

Genoa 15

Verona 12

Fiorentina 12

Pisa 12