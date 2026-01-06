Serie A: Sassuolo sconfitto dalla Juventus 0-3. La classifica aggiornata
La Juventus espugna il Mapei Stadium con un netto 0-3 sul Sassuolo, al termine di una gara controllata dall’inizio alla fine e decisa già nella prima frazione, prima di essere chiusa definitivamente nella ripresa.
I bianconeri partono forte e mettono subito sotto pressione la difesa neroverde, costringendo Arijanet Muric a una serie di interventi decisivi su Yildiz, Cambiaso, Thuram e Jonathan David. Il vantaggio arriva al 16’, su calcio d’angolo: Tarik Muharemovic, nel tentativo di anticipare l’attaccante avversario, devia di testa il pallone nella propria porta per lo 0-1.
Il Sassuolo prova a reagire, ma fatica a rendersi pericoloso, anche a causa dell’uscita per infortunio di Thorstvedt nel finale di primo tempo. Nella ripresa la Juventus aumenta i giri del motore e al 62’ trova il raddoppio con Fabio Miretti, bravo a finalizzare un’azione ben costruita. Passa appena un minuto e arriva anche il tris: Jonathan David si presenta a tu per tu con Muric e lo supera con freddezza per lo 0-3.
Nel finale il Sassuolo prova con orgoglio a rendere meno pesante il passivo, ma Di Gregorio si oppone bene soprattutto sul tiro di Lipani. Il triplice fischio sancisce una vittoria larga e meritata per la Juventus, che conferma il suo ottimo momento di forma.
La classifica aggiornata
Inter 39
Milan 38
Napoli 37
Juventus 36
Roma 36
Como 33
Bologna 26
Atalanta 25
Lazio 24
Torino 23
Sassuolo 23
Udinese 22
Cremonese 21
Parma 18
Cagliari 18
Lecce 17
Genoa 15
Verona 12
Fiorentina 12
Pisa 12