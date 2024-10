Come riporta Tuttoc.com, la sconfitta di Arezzo potrebbe essere stata l’ultima per Andrea Dossena.

Per il tecnico, l’esonero non è mai stato così vicino, con i vertici della Spal che in questi minuti stanno decidendo sul suo futuro sulla panchina. La classifica della Spal, è sempre più complicata: il club si trova al terz’ultimo posto.