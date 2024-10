Vittoria del Sassuolo sul Modena, Grosso: «Dobbiamo essere più cinici»

Al termine della sfida vinta dal Sassuolo sul Modena per 2-0, è intervenuto il tecnico neroverde Grosso.

«Segniamo quando vogliamo? Non esistono partite semplici, se la squadra riesce a portare a casa l’intera posta in palio vuol dire che è stata brava a far determinate cose.

Siamo stati bravi a resistere quando gli avversari ci hanno messo alle corde e a leggere correttamente i momenti della gara. È la vittoria del gruppo, un successo corale. Moldovan ha fatto la differenza nel primo tempo, Doig è salito in cattedra nella ripresa, Berardi è entrato bene.

Dobbiamo cercare di essere più cinici e ammazzare le sfide quando ne abbiamo la possibilità.

Sulle prove di Berardi e Ghion? Berardi a livello qualitativo ha dato un contributo importante. Ghion ha fatto una grande partita. Andrea è un giocatore forte, tanto, come ne abbiamo diversi. Abbiamo tanti ragazzi bravi che in questo momento non sono sotto le luci dei riflettori ma io ci credo, lavoriamo ogni giorno per crescere. Dobbiamo restare uniti e compatti, ognuno avrà il suo momento di gloria».