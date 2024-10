Vittoria Sassuolo sul Modena, Bisoli: «Anche col Palermo eravamo sotto 2-0, siamo rimasti attaccati alla gara»

Al termine della sfida persa in casa del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Modena Bisoli:

«Quando su quattro occasioni create il portiere avversario fa delle parate strepitose, c’è poco da dire. Siamo stati puniti sull’unica disattenzione del primo tempo e quando vai in svantaggio contro questi, è difficile recuperare. Il Sassuolo è fuori categoria, ha quattro-cinque giocatori fuori categoria”.

Prestazioni importanti, ma i risultati non vi stanno ripagando: “Possiamo solo continuare a lavorare. Io non sono mai stata una persona che fa drammi, mi sono sempre tirato su le maniche e continuerò a farlo. Sono fiducioso per il futuro, io sono convinto che questa è una squadra che può lottare per la parte sinistra della classifica. Caso e Defrel non sono ancora al 100%, gli abbiamo dato minutaggio, quando riuscirò ad avere tutti a disposizione, la situazione migliorerà.

A me non cambia nulla, ma neanche ai ragazzi. Col Palermo eravamo sotto 2-0, cosa avremmo dovuto fare? Anche oggi siamo rimasti attaccati alla gara fino alla fine, dobbiamo voltare pagina e guardare al futuro con positività».