Pari in Cosenza-Juve Stabia, Alvini: «Abbiamo fatto una buona partita»

Al termine della sfida contro la Juve Stabia, terminata 1-1, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei lupi Alvini:

«Il campionato che ci aspetta è questo, bisogna esserne consapevoli. Ho visto un buon Cosenza contro una buona squadra. Abbiamo regalato il gol, c’è stato un errore, ma abbiamo fatto una buona partita, di corsa, di sofferenza. Siamo rimasti in dieci anche oggi, è logico che quando costruisci una squadra e giocatori hanno continuità per la prima volta, può succedere di andare incontro a degli errori. Ma ho visto una squadra che è stata bene in campo, ha tenuto e difeso. Potevamo anche fare gol nel secondo tempo. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto alla gara con il Cittadella.

Ci sono dei limiti negli errori citati, lì può starci la crescita. Ma come corsa, impegno, qualità tattica, movimento, il Cosenza ha fatto bene. La posizione di Ciervo? La Juve Stabia sale sui riferimenti, abbiamo cercato di non darne in avanti e attaccare gli spazi. Alcune situazioni potevamo concretizzarle meglio. Ma di occasioni ne abbiamo, significa che la squadra gioca, sta in campo, è sul pezzo. Vuol dire che siamo allineati verso l’obiettivo. Secondo me un’altra squadra non avrebbe portato a casa la partita, logico che dobbiamo migliorare alcune situazioni. Mi soddisfa tutta la squadra, non solo i singoli. Siamo in linea con i nostri obiettivi. Camporese proveremo a recuperarlo per martedì ma sarà difficile».