La Carrarese ne fa tre al Cittadella, Calabro: «Testa bassa e ci mettiamo subito al lavoro»

Al termine della sfida tra Carrarese e Cittadella, è intervenuto nel post gara il tecnico dei padroni di casa Calabro:

«Questa categoria non ammette lacune, noi volevamo portare a casa i tre punti. Cerri? Io tratto i miei giocatori, soprattutto i giovani, come se fossero le mie figlie. Credo molto nelle potenzialità di un giovane e cerco sempre di trovare il modo per fargliele tirare fuori. Cerri da qualche settimana si ferma a fare un lavoro supplementare.

Cicconi? Doveva perdere almeno due chili, si è messo a lavorare con un nutrizionista e i risultati si vedono. Palmieri? Anche lui può migliorare in alcuni aspetti. Adesso testa bassa e ci mettiamo subito al lavoro perché abbiamo una partita difficile con il Bari. Falco ha qualità e adesso inizia a stare bene anche fisicamente, ma in generale dobbiamo avere pazienza».