La Carrarese ne fa tre al Cittadella, Dal Canto: «La situazione è difficile»

Al termine della sfida tra Carrarese e Cittadella, terminato 3-0, è intervenuto il tecnico dei granata Dal Canto:

«Difficile fare una disamina tecnica. Rischio di raccontare qualcosa che non va, se racconto quello che penso sembra che io prenda in giro. Evito di dire quello che in realtà penso sulla partita. Siamo andati in bambola. Dobbiamo tirarci su le maniche, già la situazione è difficile e cerchiamo di non acuirla.

Abbiamo fatto due errori banali, troppo banali per questa categoria. Alla fine se noi aiutiamo l’avversario diventa veramente difficile. Nel secondo tempo abbiamo giocato alla pari. Mi è dispiaciuto quello che è successo l’anno scorso a Carrara, ma la prendo per quello che è stato, mi tengo il buono».