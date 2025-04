L’infortunio è gravissimo: “Stagione finita” | Il polpaccio è fortemente lesionato

Niente da fare per il calciatore, il bollettino medico parla chiaro: infortunio gravissimo. Stagione già finita

Il bollettino medico, emanato nelle ultime ore, parla forte e chiaro: l’infortunio è di quelli peggiori. Tanto è vero che la sua stagione può essere considerata già conclusa. A comunicarlo ci ha pensato, con una nota, il suo club di appartenenza.

Niente da fare, quindi, per il calciatore che chiude in anticipo il campionato. Non potrà dare il proprio contributo alla squadra in vista delle ultime uscite impegnative. Un infortunio che ha messo altrettanto ko la tifoseria, club e l’intera squadra.

Giunto negli ultimi mesi nella squadra, dopo aver vissuto un lungo periodo da svincolato, il calciatore si era ritagliato uno spazio molto importante. Purtroppo per lui, però, la sfortuna si è abbattuta contro.

Adesso bisognerà fare il punto della situazione anche per quanto riguarda il suo futuro. Soprattutto perché il suo contratto, con il club, andrà in scadenza al termine di questa stagione sportiva. Difficile ipotizzare ad un rinnovo tra le due parti.

Il suo ritorno in campo è avvenuto dopo un anno e mezzo che ha vissuto da disoccupato. Arrivato come riserva è stato promosso titolare per un infortunio che aveva colpito proprio un suo collega. Questa volta, però, ad arrendersi è proprio lui: Loris Karius. L’estremo difensore tedesco è stato costretto ad alzare la classica “bandiera bianca”. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media tedeschi pare che il compagno di Diletta Leotta abbia riportato la lesione muscolare del polpaccio sinistro.

Il tutto è avvenuto nel match che ha visto scendere in campo il suo Schalke 04 ed il Greuther Furth (per la cronaca incontro terminato 3-3). Dopo solo 4 apparizioni sul terreno di gioco, per un totale di 315′, termina la stagione dell’ex Liverpool con lo storico club tedesco dove era arrivato nella sessione invernale del calciomercato. Il portiere è uscito dal campo alla fine del primo tempo nel match valido per la 27ma giornata della Bundesliga 2 (la nostra Serie B).

Karius, quindi, non potrà dare il proprio contributo alla squadra in vista delle prossime 9 partite di campionato. La sua squadra si trova attualmente in 11ma posizione, a 15 punti dal secondo posto che gli garantirebbe di ritornare nella massima divisione tedesca. La diagnosi dell’infortunio è stata effettuata nella giornata di lunedì 31 marzo dopo una risonanza.

Lo Schalke, inoltre, ha precisato che il calciatore verrà assistito dallo staff medico tedesco nel miglior modo possibile. Questo è quello che ha confermato il direttore dell’area sportiva, Youri Mulder. Molto probabile che, però, l’estremo difensore possa effettuare la prima parte della riabilitazione in Italia. Precisamente a Milano dove ritornerebbe vicino a sua moglie ed alla piccola Aria.