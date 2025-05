Serie D, Siracusa in festa: è promozione in Serie C. Risultati finali e classifica aggiornata

Il Siracusa conquista matematicamente la promozione in Serie C, al termine di una stagione da protagonista. La vittoria per 3-1 sull’Igea Virtus, unita ai risultati delle rivali, consegna agli aretusei la vetta definitiva della classifica con 78 punti, un bottino che vale il salto tra i professionisti. Dopo anni di attesa, la città può tornare a sognare il grande calcio.

I RISULTATI FINALI DELLA GIORNATA

Castrumfavara 0 – 2 S. Agata

Igea Virtus 1 – 3 Siracusa ✅ (Siracusa promosso in Serie C)

Locri 1909 1 – 1 AS Acireale

Nissa 3 – 2 Licata

Pompei 1 – 3 Enna

Sancataldese 0 – 1 Reggina

Scafatese 2 – 1 USD Ragusa

Classifica aggiornata

Siracusa – 78

Reggina – 77

Scafatese – 65

Sambiase – 54

Vibonese – 54

Nissa – 46

Paternò – 46

USD Ragusa – 38

Pompei – 38

Igea Virtus – 37

Sancataldese – 35

Enna – 35

AS Acireale – 34

Castrumfavara – 30

Licata – 28

S. Agata – 27

Locri 1909 – 24

Akragas – 0