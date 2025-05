Sampdoria, incubo serie C. Evani: «Contro la Salernitana sarà una finale»

La Sampdoria non va oltre il 2-2 sul campo del Catanzaro, un risultato che tiene ancora accesa la fiammella della speranza ma non allontana lo spettro della retrocessione. I blucerchiati, attualmente in zona rossa, sono chiamati a vincere le ultime due partite per sperare in una salvezza che appare sempre più complicata. E proprio in sala stampa, Alberico “Chicco” Evani ha provato a trasmettere fiducia nonostante l’amarezza.

«Ci abbiamo provato. Ora diventa fondamentale la prossima con la Salernitana, non ci diamo per vinti. Sarà una finale».

Evani ha sottolineato con rammarico l’occasione sprecata, specie dopo il cartellino rosso rimediato da Pompetti al 63′, che ha lasciato il Catanzaro in inferiorità numerica per oltre mezz’ora:

«Giocando con la preoccupazione di dover vincere, ogni errore pesa di più. È un trend che ci perseguita da inizio stagione: andiamo avanti, ma poi veniamo raggiunti

Il tecnico ha voluto però sottolineare anche gli aspetti positivi della prestazione:

«Fino al gol stavamo bene in campo e siamo riusciti a contenerli. Non molliamo».