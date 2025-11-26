Serie D, colpo della Nissa: autorete di Sanchez decisiva. Athletic Palermo ko 1-2 al Velodromo

La Nissa espugna il Velodromo e supera l’Athletic Palermo 2-1 nel recupero dell’11ª giornata, portando a casa una vittoria pesante in ottica alta classifica. Il match, ripartito dal 18’ del primo tempo dopo la sospensione del 9 novembre, ha vissuto fasi alterne e momenti di grande intensità, complicati dalla pioggia incessante che ha condizionato lo sviluppo del gioco.

L’Athletic era passato avanti al 24’ del primo tempo con la rasoiata angolata di Bongiovanni, ma la Nissa ha trovato il pari immediato al 38’ grazie al colpo di testa di Rotulo su assistenza di Kragl, tra i migliori in campo.

Nella ripresa, al minuto 11, l’episodio che decide il match: su una punizione tagliata di Kragl, il difensore nerorosa Sanchez interviene in anticipo ma devia sfortunatamente nella propria porta firmando l’1-2 biancoscudato.

L’Athletic ha tentato il forcing finale, sfiorando il gol con Zalazar e Zaic, ma senza trovare la zampata decisiva. Nel concitato finale da segnalare anche l’espulsione di Sanchez per un intervento duro su Fascetta.

La Nissa porta a casa un successo di carattere, difendendolo con ordine nei minuti conclusivi. Per l’Athletic rodono i tanti rimpianti, soprattutto per le occasioni mancate nel finale.