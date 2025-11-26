Panini lancia il primo album dedicato alla Serie BKT: uscita fissata per il 19 dicembre

L’annuncio è ufficiale e arriva direttamente dai canali social di Calciatori Panini: il 19 dicembre uscirà il primo album di figurine interamente dedicato alla Serie BKT. Una novità assoluta nel panorama editoriale sportivo italiano, che per la prima volta vede la Serie B protagonista di una collezione completa e autonoma.

La copertina, svelata con un post sui social, mostra alcuni dei volti più rappresentativi del campionato cadetto 2025-2026, a testimonianza dell’importanza crescente della categoria e del crescente interesse del pubblico. La Panini, storica azienda modenese leader nel settore, amplia così l’universo “Calciatori” con un progetto pensato appositamente per valorizzare club, giocatori e storie della B.

L’album — come reso noto da Calciatori Panini — sarà disponibile in tutte le edicole e nei principali store dal 19 dicembre, data che segna l’inizio della caccia alle prime figurine della nuova collezione dedicata al campionato cadetto.

Una novità destinata a far parlare tifosi, appassionati e collezionisti, che attendevano da anni un prodotto dedicato esclusivamente alla Serie BKT.