Serie C: Vertainen trascina la Triestina, 3-0 inflitto al Lumezzane. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone A

Nel Girone A della Serie C, la Triestina ha dimostrato la sua superiorità in trasferta superando il Lumezzane con un netto 3-1. La squadra ospite ha aperto il punteggio presto con Ionita al 6′ e ha esteso il vantaggio con una doppietta di Vertainen al 12′ e al 27′.

Il Lumezzane, nonostante la pesante sconfitta, ha salvato l’onore con un gol di Tenkorang al 90′, ma è stato troppo poco e troppo tardi per cambiare l’esito del match. La Triestina, con questa vittoria, mantiene viva la speranza di migliorare la propria posizione in classifica, mentre il Lumezzane dovrà rivedere le proprie strategie per i prossimi incontri.

La classifica aggiornata:

Padova – 62 punti

L.R. Vicenza – 59 punti

FeralpiSalò – 45 punti

Atalanta U23 – 40 punti

Trento – 40 punti

Albinoleffe – 38 punti

Alcione Milano – 36 punti

Lumezzane – 34 punti

Novara – 34 punti

Renate – 34 punti

Virtus Verona – 33 punti

Giana Erminio – 33 punti

Arzignano – 31 punti

Pergolettese – 30 punti

Pro Vercelli – 27 punti

Lecco – 26 punti

Triestina – 23 punti

Caldiero Terme – 20 punti

Pro Patria – 19 punti

Union Clodiense – 15 punti