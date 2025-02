Serie C: Pontedera vince in rimonta contro il Pineto. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone B

Nel Girone B, il Pontedera ha ottenuto una spettacolare vittoria per 3-2 contro il Pineto in una partita carica di emozioni e capovolgimenti di fronte.

Il Pineto ha colpito per primo con Gambale al 10′, ma il Pontedera ha ribaltato il risultato con due gol rapidi di Vitali al 35′ e di Corona al 37′. Nonostante un pareggio temporaneo del Pineto grazie a Fabrizi al 74′, Ladinetti ha segnato il gol decisivo per il Pontedera solo due minuti dopo, al 76′. Questa vittoria è fondamentale per il Pontedera che continua a lottare per una posizione di rilievo in classifica, mentre il Pineto, nonostante la sconfitta, ha dimostrato carattere e determinazione.

La Pianese ha superato la Lucchese con un solido 2-0 in una partita del campionato di Serie C. Il primo gol è stato segnato da Nicoli al 24′ minuto, dando il vantaggio alla sua squadra. Successivamente, al 65′, Mignani ha raddoppiato il punteggio, consolidando il successo per la Pianese.

La classifica aggiornata

Entella – 54 punti

Ternana – 51 punti

Torres – 49 punti

Vis Pesaro – 45 punti

Pescara – 44 punti

Arezzo – 40 punti

Pineto – 35 punti

Pianese – 35 punti

Rimini – 31 punti

Ascoli – 30 punti

Pontedera – 30 punti

Gubbio – 30 punti

Carpi – 29 punti

Perugia – 29 punti

Campobasso – 27 punti

Spal – 24 punti

Lucchese – 23 punti

Milan U23 – 22 punti

Sestri Levante – 18 punti

Legnago Salus – 15 punti