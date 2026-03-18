Serie C, ufficializzato il calendario playoff e playout 2025/26
La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della fase finale del campionato di Serie C 2025/2026, con le date di playoff e playout che definiranno promozioni e retrocessioni.
Playoff Serie C 2025-2026 – Fase Playoff Girone
1° Turno (gara unica): domenica 3 maggio 2026
2° Turno (gara unica): mercoledì 6 maggio 2026
Fase Playoff Nazionale
1° Turno Andata: domenica 10 maggio 2026
1° Turno Ritorno: mercoledì 13 maggio 2026
2° Turno Andata: domenica 17 maggio 2026
2° Turno Ritorno: mercoledì 20 maggio 2026
Final Four
Semifinali Andata: domenica 24 maggio 2026
Semifinali Ritorno: mercoledì 27 maggio 2026
Finale Andata: martedì 2 giugno 2026
Finale Ritorno: domenica 7 giugno 2026
Playout Serie C 2025-2026
Gara di Andata: sabato 9 maggio 2026
Gara di Ritorno: sabato 16 maggio 2026
Con questo calendario, la Lega Pro stabilisce ufficialmente il percorso della stagione, tra sogni di promozione e lotta per evitare la retrocessione.