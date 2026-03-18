Serie C, ufficializzato il calendario playoff e playout 2025/26

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della fase finale del campionato di Serie C 2025/2026, con le date di playoff e playout che definiranno promozioni e retrocessioni.

Playoff Serie C 2025-2026 – Fase Playoff Girone


1° Turno (gara unica): domenica 3 maggio 2026

2° Turno (gara unica): mercoledì 6 maggio 2026

Fase Playoff Nazionale

1° Turno Andata: domenica 10 maggio 2026

1° Turno Ritorno: mercoledì 13 maggio 2026

2° Turno Andata: domenica 17 maggio 2026

2° Turno Ritorno: mercoledì 20 maggio 2026

Final Four

Semifinali Andata: domenica 24 maggio 2026

Semifinali Ritorno: mercoledì 27 maggio 2026

Finale Andata: martedì 2 giugno 2026

Finale Ritorno: domenica 7 giugno 2026

Playout Serie C 2025-2026

Gara di Andata: sabato 9 maggio 2026

Gara di Ritorno: sabato 16 maggio 2026

Con questo calendario, la Lega Pro stabilisce ufficialmente il percorso della stagione, tra sogni di promozione e lotta per evitare la retrocessione.

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