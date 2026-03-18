Calvarese analizza Palermo-Juve Stabia: “Giusti entrambi i rigori”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (84)

Sul proprio sito CalVAR.it, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato gli episodi chiave di Palermo-Juve Stabia, soffermandosi in particolare sui due calci di rigore assegnati, uno per parte.

L’analisi parte dal primo penalty, concesso alla Juve Stabia per un contatto tra il portiere rosanero e l’attaccante avversario: «Il primo è per i campani e viene assegnato in campo dall’arbitro aquilano per un contatto tra Joronen, portiere rosanero, e Okoro. Il calciatore ospite anticipa il portiere finlandese; Joronen sbaglia l’intervento, poi se ne accorge e prova a ritrarre le braccia, ma c’è un contatto tra il suo gomito e il piede sinistro di Okoro, un contatto falloso. Okoro infatti non cambia traiettoria né allarga la gamba sinistra per cercare il contatto, che è generato da una dinamica di gioco in cui lui arriva per primo, prende il pallone e continua nella corsa, mentre Joronen arriva secondo e causa l’impatto».


Calvarese si è poi concentrato sul secondo episodio, assegnato al Palermo dopo revisione al VAR: «Il secondo penalty viene concesso in favore dei siciliani a seguito di On Field Review per un contatto tra Confente, portiere della Juve Stabia, e Bani. Va premesso che dal campo è impossibile capire la dinamica precisa, anzi l’impressione è che l’estremo difensore prenda il pallone nettamente, visto che il pallone stesso va verso l’alto. Dal frame by frame, però, sembra che arrivi prima Bani di testa e successivamente il guantone di Confente, che prende testa e pallone: giusto quindi il calcio di rigore».

Secondo l’ex direttore di gara, dunque, entrambe le decisioni prese nel corso del match risultano corrette alla luce della dinamica delle azioni e dell’ausilio del VAR.

Altre notizie

dinapoli

Di Napoli: «Palermo, promozione più complicata. Ma Inzaghi è carico a pallettoni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo: ripresa la preparazione in vista del Padova, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
1190x744

Padova-Palermo, gli ultras: «Rimarremo fuori fino alla riapertura della Curva Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62)

Il Mattino: “La Juve Stabia esce dal Barbera con un pareggio che vale molto più di un punto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (87)

Repubblica: “Palermo-Juve Stabia, le pagelle: Bani decisivo, Blin bocciato”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (90)

Repubblica: “Il Palermo non si riscatta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (45)

Tuttosport: “Mosti decisivo, rosanero tra luci e ombre. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (7)

Tuttosport: “Palermo, addio sogni di A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (118)

Gazzetta dello Sport: “Mosti top. Le pagelle di Palermo-Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (78)

Gazzetta dello Sport: “Palermo, altra frenata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Screenshot 2026-03-18 074909

Streaming pirata, rete internazionale nel mirino: coinvolto anche un palermitano

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (55)

Giornale di Sicilia: “Difesa poco lucida. Rui Modesto si riscatta, le pagelle di Palermo-Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file1 - 2026-03-18T165054.417

Serie C, ufficializzato il calendario playoff e playout 2025/26

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (84)

Calvarese analizza Palermo-Juve Stabia: “Giusti entrambi i rigori”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
dinapoli

Di Napoli: «Palermo, promozione più complicata. Ma Inzaghi è carico a pallettoni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
palermo empoli 3-2 (32) augello candela

Empoli, Candela: «Pari prezioso a Spezia, ora serve il salto contro il Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo: ripresa la preparazione in vista del Padova, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026