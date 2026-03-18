Di Napoli: «Palermo, promozione più complicata. Ma Inzaghi è carico a pallettoni»

L’ex attaccante Arturo Di Napoli ha analizzato il momento del Palermo nel corso di un’intervista rilasciata a news.superscommesse, soffermandosi anche sul lavoro di Filippo Inzaghi.

Di Napoli ha espresso grande stima per il tecnico rosanero: «Palermo è una città fantastica, io adoro Inzaghi. Dal punto di vista calcistico ha conoscenza e competenza».





L’ex bomber ha poi fatto riferimento alle ambizioni di inizio stagione, ammettendo come il percorso si sia complicato: «A inizio stagione avevo pronosticato un Palermo promosso direttamente. Adesso è più dura per i rosanero rispetto al Venezia».

Nonostante le difficoltà, però, il clima resta positivo: «La città e l’allenatore, che sento spesso, sono carichi a pallettoni. La tifoseria spinge e non c’è spazio per la tristezza».