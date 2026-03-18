Empoli, Candela: «Pari prezioso a Spezia, ora serve il salto contro il Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
palermo empoli 3-2 (32) augello candela

Dopo il pareggio contro lo Spezia, in casa Empoli resta un mix di soddisfazione e rammarico. A fare il punto è stato il laterale Antonio Candela, che ha sottolineato l’importanza del risultato senza nascondere la voglia di tornare al successo.

«Siamo venuti a Spezia con l’obiettivo di vincere. L’atteggiamento è stato giusto, in campo abbiamo sbagliato tecnicamente qualcosa. La partita si è messa come non volevamo, siamo stati bravi nella reazione», ha spiegato Candela, evidenziando la capacità della squadra di reagire in un contesto difficile.


Il pareggio, arrivato in rimonta, rappresenta comunque un segnale positivo: «Non era semplice recuperarla in uno stadio del genere, anche loro cercavano tre punti per salvarsi. Adesso il mirino è puntato sul Pescara, la vittoria ci manca. Il pareggio è stato importantissimo».

Il giocatore ha poi ribadito quanto il punto conquistato possa incidere anche sul piano mentale: «Ci permette di lavorare in settimana e preparare la sfida di domenica. Recuperarla in extremis è stato fondamentale, almeno mentalmente, per noi».

Infine, uno sguardo all’obiettivo salvezza: «A questo punto del campionato i moduli contano poco. È importante l’atteggiamento in campo. Ogni punto adesso è importante per tirarci fuori da queste posizioni. Abbiamo tanta voglia di tornare a gioire, soprattutto per i nostri tifosi».

Altre notizie

dinapoli

Di Napoli: «Palermo, promozione più complicata. Ma Inzaghi è carico a pallettoni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
1190x744

Padova-Palermo, gli ultras: «Rimarremo fuori fino alla riapertura della Curva Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Screenshot 2026-03-18 125551

Catanzaro, Favasuli: «Azzi il miglior quinto della B. Crediamo nella A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62)

Il Mattino: “La Juve Stabia esce dal Barbera con un pareggio che vale molto più di un punto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
551ac05f36

Spezia beffato al 95’: l’Empoli strappa un pari tra le polemiche. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Mantova+-+Cesena+partita+di+serie+B

Mantova travolgente: 3-0 al Cesena, esordio amaro per Cole. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
cd62aea419

Reggiana, resistenza granata: 0-0 contro il Monza. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
9aac34cf51

Venezia, derby e fuga: 3-1 al Padova. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113)

Serie B, 31ª giornata: Venezia in fuga, Palermo frena. Oggi altre sfide decisive

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, frenata che pesa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Screenshot 2026-03-18 063143

Filippi: «Palermo? Si è fatto rimontare in maniera inaspettata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
mirabelli4

Padova sconfitto a Venezia, Mirabelli: «Situazione difficile. Contro il Palermo rientra Gomez»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file1 - 2026-03-18T165054.417

Serie C, ufficializzato il calendario playoff e playout 2025/26

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (84)

Calvarese analizza Palermo-Juve Stabia: “Giusti entrambi i rigori”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
dinapoli

Di Napoli: «Palermo, promozione più complicata. Ma Inzaghi è carico a pallettoni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
palermo empoli 3-2 (32) augello candela

Empoli, Candela: «Pari prezioso a Spezia, ora serve il salto contro il Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo: ripresa la preparazione in vista del Padova, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026