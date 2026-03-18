Empoli, Candela: «Pari prezioso a Spezia, ora serve il salto contro il Pescara»

Dopo il pareggio contro lo Spezia, in casa Empoli resta un mix di soddisfazione e rammarico. A fare il punto è stato il laterale Antonio Candela, che ha sottolineato l’importanza del risultato senza nascondere la voglia di tornare al successo.

«Siamo venuti a Spezia con l’obiettivo di vincere. L’atteggiamento è stato giusto, in campo abbiamo sbagliato tecnicamente qualcosa. La partita si è messa come non volevamo, siamo stati bravi nella reazione», ha spiegato Candela, evidenziando la capacità della squadra di reagire in un contesto difficile.





Il pareggio, arrivato in rimonta, rappresenta comunque un segnale positivo: «Non era semplice recuperarla in uno stadio del genere, anche loro cercavano tre punti per salvarsi. Adesso il mirino è puntato sul Pescara, la vittoria ci manca. Il pareggio è stato importantissimo».

Il giocatore ha poi ribadito quanto il punto conquistato possa incidere anche sul piano mentale: «Ci permette di lavorare in settimana e preparare la sfida di domenica. Recuperarla in extremis è stato fondamentale, almeno mentalmente, per noi».

Infine, uno sguardo all’obiettivo salvezza: «A questo punto del campionato i moduli contano poco. È importante l’atteggiamento in campo. Ogni punto adesso è importante per tirarci fuori da queste posizioni. Abbiamo tanta voglia di tornare a gioire, soprattutto per i nostri tifosi».