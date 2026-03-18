Palermo: ripresa la preparazione in vista del Padova, il report

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Il Palermo è tornato subito al lavoro dopo l’ultimo impegno ufficiale. La squadra rosanero, guidata da Filippo Inzaghi, ha infatti ripreso questa mattina gli allenamenti presso il centro sportivo di Torretta per preparare la prossima sfida in trasferta contro il Padova.

Come riportato dal club sul proprio sito ufficiale, la seduta è stata strutturata in modo differenziato. I calciatori scesi in campo nel match contro la Juve Stabia hanno svolto un lavoro di recupero, utile a smaltire le fatiche della gara.


Il resto del gruppo, invece, dopo una prima fase di riscaldamento, si è concentrato su esercitazioni tecniche con partite a tema  6 contro 6, seguite da un lavoro aerobico per migliorare la condizione fisica.

Il Palermo continua così la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida contro il Padova.

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