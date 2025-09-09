Serie C, Pedullà attacca: «Torneo già falsato dopo tre giornate»

Durante un intervento negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha puntato il dito contro la gestione della Serie C, definendo «già falsato» il campionato dopo appena tre giornate.

«Siamo a quasi 30 punti di penalizzazione nelle prime tre giornate di campionato – ha dichiarato Pedullà – in un Paese normale la Serie C verrebbe fermata: è successo in Norvegia, dove è intervenuto il commissario e ha decretato che non si potesse più giocare».

Il giornalista ha poi aggiunto: «Bisognerebbe chiedere scusa e sgonfiare il pallone. Dopo quello che era già successo l’anno scorso, si sta facendo passare sotto traccia tutta questa storia: non ne parla nessuno, sono sparite piazze storiche e grandi città».

Pedullà ha chiuso con un attacco diretto al silenzio mediatico sul caso: «Non ho letto un approfondimento su un campionato falsato, nessuno ha fatto 50 righe».