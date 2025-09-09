Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol-Palermo, sfida agli opposti: rosa da 39 milioni contro i 12 dei biancorossi”

Il Südtirol ha ripreso ieri gli allenamenti dopo un giorno e mezzo di riposo e il prestigioso pareggio con il Tirol, formazione della Serie A austriaca. Come sottolinea Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, la mente è già alla sfida di domenica contro il Palermo, considerata da molti una corazzata della Serie B.

Sarà un confronto agli antipodi, scrive ancora il Corriere dell’Alto Adige: da una parte gli umili e laboriosi biancorossi che lottano per salvarsi fino all’ultima giornata, dall’altra i ricchi e ambiziosi rosanero che puntano senza nascondersi al ritorno in Serie A. Basti pensare che il 9 agosto il Südtirol ha affrontato in amichevole il Trento, mentre il Palermo nello stesso giorno ospitava il Manchester City di Haaland.

Il dato più sorprendente riguarda però la composizione delle rose. Marco Vigarani evidenzia sul Corriere dell’Alto Adige che entrambe le squadre hanno appena 24 tesserati, due uomini per ruolo come nel calcio di una volta. La differenza sta nel valore complessivo: quasi 39 milioni per i siciliani contro meno di 12 per gli altoatesini. Sette giocatori di Inzaghi valgono oltre 2 milioni (con Pohjanpalo a quota 4,5), mentre solo Kofler, nella squadra di Castori, supera quella soglia.

Il Corriere dell’Alto Adige, attraverso l’analisi di Marco Vigarani, ricorda che anche il mercato riflette questa distanza: 38 operazioni per il Palermo, con spese vicine ai 4 milioni; 34 per il Südtirol, ma con un saldo perfettamente in equilibrio. Eppure a Maso Ronco resta la convinzione che lavoro e idee possano colmare il divario economico. Senza Merkaj, e con Adamonis e Kofler attesi solo a metà settimana, Castori prepara con determinazione la sfida più complicata, forte della caparbietà già mostrata contro il Tirol, in un’amichevole segnata anche da colpi proibiti che hanno fatto infuriare il tecnico.