Tesser: «Palermo favorito in B. Tra qualche partita…»

Il Napoli resta la squadra di riferimento per la Serie A 2025-26. Ne è convinto Attilio Tesser, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com: «Il Napoli resta in prima linea, ha allestito una squadra competitiva. E quest’anno ha anche i ricambi di alto livello».

Sulle rivali, Tesser non ha dubbi: «Banale dirlo, ma non può essere altrimenti. Juventus, Milan e Inter: se emergono i valori, sono un gradino sotto al Napoli e possono rendere la vita difficile agli azzurri. L’Inter s’è potenziata in attacco. E occhio al Milan di Allegri: ha fatto acquisti importanti, ci sono state anche delle uscite. Il centrocampo rossonero è di altissimo livello».

Il tecnico ha speso parole di elogio anche per Vlahovic: «Tutti pensavano che fosse in uscita. Però il suo stipendio non era certo semplice. Il calciatore è stato bravo, ha lavorato e ha sfruttato tutte le opportunità. È un giocatore forte. Se gioca al meglio delle possibilità è un ulteriore acquisto per la Juventus».

Poi uno sguardo alla Serie B, che Tesser conosce bene: «Sarà sempre equilibrata. Tra qualche partita alcune prenderanno il largo. Il Palermo era già tra le favorite l’anno scorso. Poi occhio al Venezia: chi retrocede deve calarsi nella mentalità, ma ha scelto un allenatore che i campionati li ha già vinti. Dietro c’è una griglia compatta, dal Modena allo Spezia fino al Bari. L’Empoli starà tra le prime otto, ma credo che questo sia un anno di passaggio».

Infine, un accenno al futuro personale: «Alcune chiamate sono arrivate. Penso di avere i numeri dalla mia parte. Guardo partite, B e C in particolare. Aspetto…».