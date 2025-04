Serie C, niente tifosi ospiti per Potenza-Catania e Picerno-Foggia: lo decide la Prefettura

Le partite Potenza-Catania e Picerno-Foggia, in programma domenica 27 aprile alle ore 20 per l’ultima giornata del girone C di Serie C, si disputeranno senza la presenza di tifosi ospiti.

La decisione è stata presa dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, a seguito delle indicazioni del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) e delle valutazioni del questore, per motivi di sicurezza pubblica.

Nel comunicato diffuso dalla Prefettura si fa riferimento all’“atavica rivalità tra le tifoserie del Catania e del Foggia”, che in passato ha generato episodi di grave violenza. A preoccupare è anche la prossimità geografica tra Potenza e Picerno – distanti appena una ventina di chilometri – che renderebbe inevitabile la condivisione di parte del tragitto da parte delle due tifoserie.

Pertanto, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Catania e Foggia.

Una misura preventiva per garantire la regolarità dell’ultima giornata e preservare l’ordine pubblico in un contesto ad alto rischio.