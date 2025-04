Palermo al lavoro verso Catanzaro: esercitazioni tattiche e partitella a Torretta

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della delicata sfida esterna contro il Catanzaro, in programma domenica al “Ceravolo”. Questa mattina, sotto la guida di mister Alessio Dionisi, la squadra ha sostenuto una nuova seduta di allenamento presso il centro sportivo di Torretta.

Dopo una prima fase dedicata all’avviamento motorio e tecnico, i rosanero hanno concentrato il lavoro su una serie di esercitazioni tattiche 11 contro 11, focalizzate in particolare sulla fase offensiva. La sessione si è conclusa con una partita a ranghi contrapposti sempre in formato 11 vs 11.