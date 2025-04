Saraniti celebra la promozione del Casarano: «Un’emozione unica, abbiamo scritto la storia»

Tra i protagonisti della promozione in Serie C del Casarano c’è anche Andrea Saraniti, attaccante esperto ed ex centravanti del Palermo, che ha commentato con entusiasmo il traguardo raggiunto in un’intervista rilasciata a Il Nuovo Quotidiano di Puglia.

«Ogni promozione ha un sapore particolare, ma questa è davvero speciale per le circostanze uniche» – ha dichiarato Saraniti – «In 26 anni sono passati innumerevoli calciatori da Casarano, ma nessuno è riuscito a lasciare un’impronta come la nostra squadra. Con l’arrivo del mister abbiamo costruito qualcosa di straordinario, giorno dopo giorno».

L’attaccante, autore di reti pesanti, ha sottolineato il valore simbolico di alcuni momenti: «Ho segnato alcuni gol importanti, come quello a Francavilla in Sinni, simile alla rete decisiva realizzata lo scorso anno con l’Altamura».

Saraniti ha poi voluto rimarcare il valore umano e sportivo del gruppo: «Credo nel karma: se ti comporti correttamente, prima o poi vieni ripagato».

Significative anche le connessioni con il suo passato: «Nel Casarano ho ritrovato ex compagni come Logoluso, Loiodice e Obbiettivo. È meraviglioso aver realizzato il sogno di una comunità che ha patito lungamente dal punto di vista calcistico».