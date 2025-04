Dionisi presenta Catanzaro-Palermo: «Sfruttiamo questi 16 giorni, ora servono testa e rosa ampia»

In vista dell’attesissima sfida esterna contro il Catanzaro, l’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo rosanero. Lungo lo stop forzato prima di questo rush finale, Dionisi ha voluto sottolineare l’importanza della preparazione e della gestione del gruppo, anche in virtù delle partite ravvicinate.

«Strano, ma nel calcio ormai si è pronti a questo e vale per tutti» – ha spiegato il tecnico riferendosi al lungo periodo senza partite – «Non vedo il problema e potrebbe essere motivo per dimostrare che abbiamo una rosa completa, perché è difficile possano giocare sempre gli stessi in queste partite ravvicinate. Sarà importante sia la partita che il recupero post partita».

Sui giorni di inattività e sul valore della preparazione: «Dobbiamo valorizzare questi 16 giorni senza partita e dobbiamo prepararci a queste cinque partite. Sarà una partita difficile, difficile da giocare».

Non è mancato un passaggio sul contesto emotivo legato alla morte di Papa Francesco, che ha inciso anche sulla programmazione delle squadre:

«Lunedì eravamo in hotel, la notizia è arrivata e ci ha spiazzato un po’. C’era già stata l’interruzione per una cosa del genere, fin quando non è stato ufficiale non abbiamo detto ai giocatori e quel giorno abbiamo usato tutti gli effettivi per fare una partita in casa. Gli spostamenti sono tutti una conseguenza, dobbiamo adeguarci e così abbiamo fatto».