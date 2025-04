Dionisi presenta Catanzaro-Palermo: «Tutti protagonisti, altrimenti sarà dura»

Alla vigilia del match di alta quota contro il Catanzaro, il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha tracciato il profilo della sfida, sottolineando l’importanza della compattezza del gruppo e del contributo di tutta la rosa. Dopo il rinvio della gara contro la Carrarese, il focus si sposta interamente su uno degli avversari più temibili del campionato.

«Contro la Carrarese non avevo ancora dato la formazione ai ragazzi, ma magari avevano capito qualcosa» – ha spiegato Dionisi – «Dopo gliel’ho detta per alzare il livello. Per Catanzaro potrebbero giocare tanti che dovevano giocare contro la Carrarese. In queste cinque partite tutti saranno protagonisti e se non saremo protagonisti con tutti sarà difficile ottenere quello che vogliamo».

Sul Catanzaro, il tecnico rosanero ha parole di grande rispetto:

«Il Catanzaro ha identità, gestisce bene la palla, ha il capocannoniere del campionato. Dopo quelle che lottano per la A è quella che ha perso di meno, e questo vuol dire molto. Se avessimo avuto la loro costanza, saremmo cresciuti prima».

Riferendosi alla gara d’andata e al rendimento interno dei calabresi:

«La gara dell’andata abbiamo provato a vincerla, loro hanno fatto molti punti in casa. Stanno facendo bene e sappiamo che sarà molto difficile».