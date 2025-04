Dionisi presenta Catanzaro-Palermo: «Senza tifosi sarà diverso. Ma serve lucidità e continuità»

In vista della trasferta di Catanzaro, Alessio Dionisi ha fatto il punto della situazione tra assenze, gestione tattica ed equilibrio mentale, analizzando lo stato del Palermo e l’importanza di ogni dettaglio in questo rush finale di campionato.

«Di Francesco? Non credo che ce la farà per Catanzaro» – ha esordito il tecnico – «Non dobbiamo migliorare in fase offensiva ma mantenerci tali, dobbiamo avere più equilibrio quando teniamo palla. I numeri parlano chiaro, all’andata creavamo ma eravamo meno efficaci. Dobbiamo essere più lucidi in tutte le situazioni di gioco».

Uno sguardo anche all’atmosfera che si vivrà al “Ceravolo”, dove i rosanero saranno privi del sostegno del proprio pubblico:

«Fare risultato lì sarebbe ottimo, giocheremo senza il sostegno dei tifosi e mi dispiace perché un po’ ci toglie. Poi sono sempre i giocatori che vanno in campo, ma è un peccato».

Inevitabile il riferimento alla classifica e al momento attuale:

«La classifica va guardata e prima della Carrarese avevo detto che siamo in un gruppo di squadre e dobbiamo stare attenti a non peggiorare la posizione. Dobbiamo essere equilibrati in ogni partita».

Infine, una battuta su un possibile cambio tattico del Catanzaro:

«Se mi aspetto un cambio modulo da parte del Catanzaro? Non lo so, loro hanno una buona identità, non credo cambierebbe tanto. Non ci ho pensato e non mi pongo il dubbio, potrebbe essere: tutti possono cambiare a gara in corso o prima. Caserta ha giocato in passato con la difesa a quattro».