Serie C Girone C: vittoria in extremis per l’Avellino contro il Crotone, pari tra Trapani e Sorrento. Risultati e classifica aggiornata

Si sono concluse le partite delle ore 15 valide per la 27esima giornata del Girone c di Serie C. Di seguito i risultati finali:

AVELLINO-CROTONE 2-1 (66′ Rigione, 88′ Vinicius, 90’+1 Patierno)

TRAPANI-SORRENTO 0-0

Di seguito la classifica aggiornata:

Audace Cerignola – 51

Avellino – 49

Monopoli – 48

Benevento – 47

Crotone – 43

Potenza – 42

Giugliano – 40

Trapani – 39

Catania – 38

Picerno – 37

Sorrento – 36

Foggia – 35

Juventus U23 – 34

Altamura – 32

Cavese – 30

Latina – 29

Casertana – 27

ACR Messina – 25

Turris – 16

Taranto – (-6)