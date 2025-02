Serie C Girone C: Stensrud subentra e la decide, Messina-Trapani termina 0-1. La classifica aggiornata

Il primo tempo tra Messina e Trapani si è chiuso senza reti, con le due squadre che si sono affrontate con grande determinazione. Il Messina ha provato a spingere di più, ma senza riuscire a trovare il varco giusto. Il Trapani, attento in difesa, ha tentato qualche ripartenza, senza però concretizzare. La partita è stata equilibrata, con tanto agonismo ma poche vere occasioni da gol. Entrambe le squadre sembrano voler giocare con prudenza, aspettando il momento giusto per colpire.

Nel secondo tempo, il match cambia tema. Le due squadre cercano di portarsi in avanti per puntare alla vittoria. La gara però si sblocca soltanto nei minuti finali: Stensrud all’87’ insacca in rete e regala i tre punti ai granata.

CLASSIFICA

Audace Cerignola – 57 punti

Avellino – 52 punti

Monopoli – 49 punti

Potenza – 49 punti

Benevento – 48 punti

Crotone – 46 punti

Trapani – 41 punti

Giugliano – 41 punti

Picerno – 40 punti

Catania – 40 punti

Sorrento – 38 punti

Juventus U23 – 36 punti

Foggia – 35 punti

Altamura – 34 punti

Cavese – 33 punti

Latina – 30 punti

Casertana – 28 punti

ACR Messina – 25 punti

Turris – 6 punti

Taranto – 6 punti