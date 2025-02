Bari, bilancio 23/24 in rosso: oltre 3 milioni di perdite e ricavi del San Nicola dimezzati

Come riportato da PianetaBari.com, sono emersi nuovi dettagli sul bilancio approvato dal Bari per la stagione 2023/24. Il dato più evidente riguarda il proseguimento delle perdite: al 30 giugno 2024, il club ha registrato un passivo di 3.460.694,66 euro, in aumento rispetto ai 2.140.140,70 euro dell’esercizio 2022/23. Negli anni precedenti, il rosso ammontava a 7.013.989 euro (2021/22) e 7.458.513 euro (2020/21), portando il totale delle perdite degli ultimi quattro anni a 23.735.568 euro.

Un altro dato preoccupante riguarda i ricavi generati dallo stadio San Nicola: nella stagione 2023/24, gli incassi si sono fermati a 3.502.100 euro, segnando un calo drastico del 46,4% rispetto ai 6.530.806 euro dell’anno precedente.