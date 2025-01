Si conclude a reti inviolate il primo tempo di Foggia-Altamura, sfida della 21esima giornata del Girone C di Serie C. Al momento tanto equilibrio e tanti duelli nella prima frazione di gioco del derby pugliese, con entrambe le squadre poco propositive a livello offensivo. Infatti lo 0 a 0 non è stato, fin qui, in dubbio e nella ripresa servirà di più da parte dei 22 giocatori in campo per sbloccare la gara.

Continue Reading