Serie C, Girone C: Picerno di rimonta, colpo esterno del Sorrento. La classifica aggiornata
Equilibrio e spettacolo nella 7ª giornata del Girone C. Il Sorrento conquista tre punti preziosi sul campo del Giugliano imponendosi 1-0 grazie al gol di Cuccurullo al 75’, che rompe l’equilibrio e decide la sfida. Successo in rimonta invece per il Picerno, che supera il Foggia 2-1: Esposito porta avanti i padroni di casa al 20’, Oliva rimette tutto in equilibrio al 56’, ma al 79’ è Energe a siglare la rete della vittoria tra l’entusiasmo dei tifosi lucani.
Risultati 7ª giornata – Girone C:
Giugliano-Sorrento 0-1
Picerno-Foggia 2-1
LA CLASSIFICA
Benevento – 16
Salernitana – 16
Cosenza – 12
Casarano – 12
Catania – 12
Casertana – 11
Crotone – 11
Potenza – 11
Monopoli – 11
Audace Cerignola – 10
Picerno – 9
Latina – 8
Altamura – 7
Foggia – 6
Sorrento – 6
Giugliano – 5
Cavese – 5
Trapani – 4
Atalanta U23 – 4
Siracusa – 3