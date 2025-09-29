Serie C, Girone C: Picerno di rimonta, colpo esterno del Sorrento. La classifica aggiornata

Equilibrio e spettacolo nella 7ª giornata del Girone C. Il Sorrento conquista tre punti preziosi sul campo del Giugliano imponendosi 1-0 grazie al gol di Cuccurullo al 75’, che rompe l’equilibrio e decide la sfida. Successo in rimonta invece per il Picerno, che supera il Foggia 2-1: Esposito porta avanti i padroni di casa al 20’, Oliva rimette tutto in equilibrio al 56’, ma al 79’ è Energe a siglare la rete della vittoria tra l’entusiasmo dei tifosi lucani.

Risultati 7ª giornata – Girone C:

Giugliano-Sorrento 0-1

Picerno-Foggia 2-1

LA CLASSIFICA

Benevento – 16

Salernitana – 16

Cosenza – 12

Casarano – 12

Catania – 12

Casertana – 11

Crotone – 11

Potenza – 11

Monopoli – 11

Audace Cerignola – 10

Picerno – 9

Latina – 8

Altamura – 7

Foggia – 6

Sorrento – 6

Giugliano – 5

Cavese – 5

Trapani – 4

Atalanta U23 – 4

Siracusa – 3