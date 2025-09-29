Serie A, la Lazio passa a Marassi: 3-0 al Genoa. La classifica aggiornata
Successo netto della Lazio, che espugna lo stadio Ferraris battendo il Genoa 3-0 in un match dominato sul piano della concretezza.
La squadra biancoceleste sblocca la gara al 4’, quando Matteo Cancellieri approfitta di un filtrante preciso e insacca con freddezza. Al 30’ arriva il raddoppio: Adam Marusic serve Castellanos che, con un destro chirurgico, batte Leali per lo 0-2.
Nella ripresa il Genoa prova a reagire, ma trova sulla sua strada un super Provedel, autore di interventi decisivi su Colombo ed Ekuban. La Lazio chiude definitivamente i conti al 63’, quando Zaccagni raccoglie un rimpallo in area e firma il tris che spegne le speranze dei rossoblù.
Un Genoa generoso ma poco incisivo si arrende alla maggiore lucidità biancoceleste. Tre punti preziosi per la Lazio, che conferma solidità e cinismo, mentre il Grifone resta a mani vuote nonostante le occasioni create.
LA CLASSIFICA
Milan – 12
Napoli – 12
Roma – 12
Juventus – 11
Inter – 9
Atalanta – 9
Cremonese – 9
Como – 9
Bologna – 8
Cagliari – 7
Udinese – 7
Sassuolo – 6
Lazio – 6
Parma – 5
Torino – 4
Fiorentina – 3
Verona – 3
Genoa – 2
Pisa – 2
Lecce – 2