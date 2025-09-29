Serie A, la Lazio passa a Marassi: 3-0 al Genoa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

Successo netto della Lazio, che espugna lo stadio Ferraris battendo il Genoa 3-0 in un match dominato sul piano della concretezza.

La squadra biancoceleste sblocca la gara al 4’, quando Matteo Cancellieri approfitta di un filtrante preciso e insacca con freddezza. Al 30’ arriva il raddoppio: Adam Marusic serve Castellanos che, con un destro chirurgico, batte Leali per lo 0-2.

Nella ripresa il Genoa prova a reagire, ma trova sulla sua strada un super Provedel, autore di interventi decisivi su Colombo ed Ekuban. La Lazio chiude definitivamente i conti al 63’, quando Zaccagni raccoglie un rimpallo in area e firma il tris che spegne le speranze dei rossoblù.

Un Genoa generoso ma poco incisivo si arrende alla maggiore lucidità biancoceleste. Tre punti preziosi per la Lazio, che conferma solidità e cinismo, mentre il Grifone resta a mani vuote nonostante le occasioni create.

LA CLASSIFICA

Milan – 12

Napoli – 12

Roma – 12

Juventus – 11

Inter – 9

Atalanta – 9

Cremonese – 9

Como – 9

Bologna – 8

Cagliari – 7

Udinese – 7

Sassuolo – 6

Lazio – 6

Parma – 5

Torino – 4

Fiorentina – 3

Verona – 3

Genoa – 2

Pisa – 2

Lecce – 2

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2025

