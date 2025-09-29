Serie C, Girone A: Vicenza e Alcione Milano sorridono, pari tra Cittadella e Pro Patria. La classifica aggiornata
Nella 7ª giornata del Girone A di Serie C spiccano le vittorie di Vicenza e Alcione Milano. I biancorossi piegano la Pro Vercelli 2-0 grazie a Morra e Stuckler. Successo esterno per l’Alcione, che supera l’Ospitaletto con il gol di Pirola al 66’, consolidando la propria corsa nelle zone alte della classifica. Termina invece a reti inviolate la sfida tra Cittadella e Pro Patria, con le due formazioni incapaci di trovare il guizzo vincente nonostante diverse occasioni da entrambe le parti.
Risultati 7ª giornata – Girone A:
Cittadella-Pro Patria 0-0
Vicenza-Pro Vercelli 2-0
Ospitaletto-Alcione Milano 0-1
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 19
Lecco – 17
Brescia – 14
Inter U23 – 14
Alcione Milano – 14
AlbinoLeffe – 11
Pergolettese – 10
Virtus Verona – 9
Pro Vercelli – 9
Arzignano – 8
Renate – 8
Trento – 7
Dolomiti Bellunesi – 7
Lumezzane – 6
Giana Erminio – 6
Novara – 5
Ospitaletto – 5
Cittadella – 5
Pro Patria – 3
Triestina – 2