Serie C, Girone A: Vicenza e Alcione Milano sorridono, pari tra Cittadella e Pro Patria. La classifica aggiornata

Nella 7ª giornata del Girone A di Serie C spiccano le vittorie di Vicenza e Alcione Milano. I biancorossi piegano la Pro Vercelli 2-0 grazie a Morra e Stuckler. Successo esterno per l’Alcione, che supera l’Ospitaletto con il gol di Pirola al 66’, consolidando la propria corsa nelle zone alte della classifica. Termina invece a reti inviolate la sfida tra Cittadella e Pro Patria, con le due formazioni incapaci di trovare il guizzo vincente nonostante diverse occasioni da entrambe le parti.

Risultati 7ª giornata – Girone A:

Cittadella-Pro Patria 0-0

Vicenza-Pro Vercelli 2-0

Ospitaletto-Alcione Milano 0-1

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 19

Lecco – 17

Brescia – 14

Inter U23 – 14

Alcione Milano – 14

AlbinoLeffe – 11

Pergolettese – 10

Virtus Verona – 9

Pro Vercelli – 9

Arzignano – 8

Renate – 8

Trento – 7

Dolomiti Bellunesi – 7

Lumezzane – 6

Giana Erminio – 6

Novara – 5

Ospitaletto – 5

Cittadella – 5

Pro Patria – 3

Triestina – 2