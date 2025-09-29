Monza, ufficiale il nuovo CdA: Lauren Crampsie nominata presidente

Cambio epocale per l’AC Monza, che dopo il passaggio di proprietà dalla famiglia Berlusconi a Beckett Layne Ventures (BLV) ha ufficializzato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione. L’operazione, completata lo scorso 25 settembre con l’acquisizione dell’80% delle quote (il restante 20% sarà rilevato entro giugno 2026), ha segnato l’uscita di scena di Adriano Galliani e l’insediamento dei nuovi vertici societari.

Di seguito il comunicato ufficiale del club brianzolo:

“AC Monza comunica che l’Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna ha nominato, inter alia, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Club.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da:

(i) Lauren Crampsie, che è stata nominata Presidente di AC Monza;

(ii) Mauro Baldissoni;

(iii) Brandon Gabriel Berger;

(iv) Kirk Galiani;

(v) Rocco Strazzella;

(vi) Gianluca Iuliano;

(vii) Fabrizio Ferrara.

Successivamente, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Mauro Baldissoni Amministratore Delegato.

La medesima Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:

(i) Valeria Conti, Presidente del Collegio Sindacale;

(ii) Daniela Di Rienzo, Sindaco effettivo;

(iii) Alessandra Passarelli, Sindaco effettivo;

e

(i) Manuela Patrizi, Sindaco supplente;

(ii) Giulio Cerquozzi, Sindaco supplente.

Nel ringraziare i membri del Consiglio e i Sindaci uscenti, AC Monza rivolge ai componenti dei nuovi organi sociali un caloroso benvenuto e un augurio per il lavoro che li attende”.