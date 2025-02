Serie C Girone C: parità e reti bianche tra Benevento e Messina. La classifica aggiornata

Termina il match a di Serie C Girone C tra Benevento e Messina con inizio ore 15.00. Dopo i primi 45 minuti, Benevento e Messina sono ancora bloccate sullo 0-0. La partita è combattuta ma senza grandi occasioni da gol, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. Il Benevento ha provato a fare la partita, mentre il Messina ha risposto con una difesa solida e qualche ripartenza.

CLASSIFICA

Audace Cerignola 51

Monopoli – 48

Benevento – 47

Avellino – 46

Crotone – 43

Potenza – 42

Catania – 38

Trapani – 38

Sorrento – 37

Giugliano – 37

Picerno – 36

Juventus U23 – 34

Altamura – 32

Foggia – 32

Cavese – 29

Latina – 29

Casertana – 27

ACR Messina – 25

Turris – 6

Taranto – -6