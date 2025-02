Serie B: la Carrarese vince ed è a -1 dal Palermo, Modena e Spezia si dividono la posta. Risultati e classifica aggiornata

Terminano i primi tempi nei campi di Serie B con inizio ore 15.00. Continua la 26^ giornata del campionato cadetto dopo la vittoria, nella serata di ieri 14 febbraio, del Catanzaro sul Cittadella di Dal Canto con il risultato di 1-0 (Iemmello 65′).

I risultati finali:

Carrarese-Salernitana 3-2 31′ Zanon (C), 41′ Finotto (C), 47′ Zuelli (C), 63′ Reine-Adelaide (S), 85′ Soriano (S)

Modena-Spezia 1-1 23′ P.Esposito (S), 41′ Defrel (M)

Sassuolo-Brescia 2-0 34′ Lovato, 73′ Laurienté

Sudtirol-Sampdoria 2-1 6′ Merkaj (SU), 12′ Sibilli (SA), 88′ Casiraghi (SU)

CLASSIFICA

Sassuolo 61

Pisa 60

Spezia 50

Cremonese 40

Catanzaro 38

Juve Stabia 38

Bari 33

Cesena 33

Palermo 31

Modena 31

Carrarese 30

Cittadella 30

Brescia 29

Südtirol 29

Sampdoria 28

Reggiana 28

Mantova 28

Salernitana 26

Frosinone 17

Cosenza 21