Termina il primo tempo della sfida tra Taranto e Messina, valevole per il Girone C di Serie C. Nei primi 45′ è un match molto equilibrate. Le due formazioni evitano di sbilanciarsi troppo in avanti per cercare di non lasciare troppi spazi agli avversari. Il Messina ci prova leggermente di più, ma è poco preciso mentre il Taranto si presta più alla fase difensiva. All’intervallo è 0-0.

