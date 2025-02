Serie C Girone C: nessuna rete in Benevento-Messina al termine dei 45′.

Termina il primo tempo della sfida di Serie C Girone C tra Benevento e Messina con inizio ore 15.00. Dopo i primi 45 minuti, Benevento e Messina sono ancora bloccate sullo 0-0. La partita è combattuta ma senza grandi occasioni da gol, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. Il Benevento ha provato a fare la partita, mentre il Messina ha risposto con una difesa solida e qualche ripartenza. Nella ripresa servirà più incisività per provare a sbloccare il risultato.

