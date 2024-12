Serie C Girone C: la decide Paolucci, l’Audace Cerignola passa in casa del Latina. La classifica aggiornata

Termina il primo tempo della sfida tra Latina e Audace Cerignola, per la sfida valevole per il campionato di Serie C Girone C. Gara molto importante per entrambe le formazioni. L’Audace Cerignola ha la possibilità di scalare molte posizioni in classifica potendo mettere pressione alle avversarie in vetta. Situazione diversa per il Latina che viaggia su posizioni di classifica molto complicate e cerca la vittoria per confermare e dare continuità all’ottima prestazione nell’ultimo turno.

Nella prima frazione di gioco, fin dai primi minuti a vincere è l’equilibrio. I padroni di casa provano a lanciarsi in avanti ma faticano a scardinare la difensiva ospite. Al termine del primo tempo il match è fisso sullo 0-0. Nella ripresa, l’equilibrio non cambia e neanche il tema della gara. Serve il gol di Paolucci al 63′ per decidere la gara.

CLASSIFICA

Benevento – 37

Monopoli – 35

Audace Cerignola – 34

Avellino – 32

Potenza – 32

Crotone – 29

Picerno – 28

Catania – 28

Sorrento – 27

Giugliano – 27

Trapani – 27

Cavese – 24

Foggia – 24

Altamura – 23

Casertana – 20

Juventus U23 – 17

Latina – 17

ACR Messina – 16

Turris – 11

Taranto – 3