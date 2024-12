Serie A: serata da incubo per la Lazio, l’Inter domina e vince 0-6. La classifica aggiornata

Termina il match tra Lazio e Inter. La prima azione è per i biancocelesti, Tavares irrompe nella metà campo nerazzurra il portoghese che arriva al tiro: deviato, facile per Sommer. L’Inter successivamente prende campo ma l’azione pericolosa è nuovamente della Lazio: Noslin in una situazione favorevole calcia da pochi metri e spedisce alto.

Al 39′ c’è il calcio di rigore per l’Inter, dopo un chiaro tocco di mano di Gigot, Chalanoglu spiazza Provedel e sblocca la gara. Al 44′ ancora Inter: Dumfries mette al centro la palla per Di Marco che da pochi metri non sbaglia. Nella ripresa l’Inter domina e dilaga: partecipano alla festa anche Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram. Il match termina 0-6.

CLASSIFICA

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 34

Fiorentina 31

Lazio 31

Juventus 28

Bologna 25

Milan 23

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19

Roma 16

Lecce 16

Genoa 16

Parma 15

Hellas Verona 15

Como 15

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10