TMW: “Hellas Verona, accordo per la cessione a una cordata americana”

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, l’Hellas Verona è finalmente vicino alla cessione. Il patron Setti sembrerebbe essere in chiusura per la cessione del club, che attualmente milita nel massimo campionato di Serie A. L’accordo sembra in dirittura d’arrivo e nei prossimi giorni arriverà lo sprint finale per la firma con una cordata americana. Potrebbe anche arrivare dopo Natale, ma non è escluso si possa fare prima. Così anche il Verona diventerà americano, aumentando ulteriormente la percentuale di proprietà americane nella nostra Serie A. Così ulteriori notizie sono attese a breve giro di posta.

