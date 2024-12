Serie A: Calhanoglu e Di Marco non perdonano, è 0-2 tra Lazio e Inter all’intervallo

Termina il primo tempo del match tra Lazio e Inter. La prima azione è per i biancocelesti, Tavares irrompe nella metà campo nerazzurra il portoghese che arriva al tiro: deviato, facile per Sommer. L’Inter successivamente prende campo ma l’azione pericolosa è nuovamente della Lazio: Noslin in una situazione favorevole calcia da pochi metri e spedisce alto.

Al 39′ c’è il calcio di rigore per l’Inter, dopo un chiaro tocco di mano di Gigot, Chalanoglu spiazza Provedel e sblocca la gara. Al 44′ ancora Inter: Dumfries mette al centro la palla per Di Marco che da pochi metri non sbaglia.