Serie C Girone C: il Foggia frena il Catania, sconfitte esterne per Trapani e Messina. Risultati e classifica aggiornata

Si sono concluse le partite delle ore 15 valide per la 29esima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito i risultati finali:

AUDACE CERIGNOLA-TRAPANI 1-0 (7′ Capomaggio)

CATANIA-FOGGIA 1-1 (68′ Sarr, 76′ Anastasio)

MONOPOLI-MESSINA 2-1 (26′ Dell’Aquila, 47′ Pellegrini, 68′ Grandolfo)

CLASSIFICA AGGIORNATA

Audace Cerignola – 60 punti

Avellino – 55 punti

Monopoli – 52 punti

Benevento – 48 punti

Crotone – 46 punti

Potenza – 46 punti

Giugliano – 44 punti

Trapani – 42 punti

Catania – 41 punti

Picerno – 40 punti

Sorrento – 38 punti

Foggia – 36 punti

Juventus U23 – 36 punti

Altamura – 35 punti

Cavese – 33 punti

Latina – 31 punti

Casertana – 28 punti

ACR Messina – 25 punti

Turris – 6 punti

Taranto – -6 punti