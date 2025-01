La partita tra Giugliano e Cerignola Audace nel Girone C di Serie C termina il primo tempo in parità, 1-1. Il Giugliano va in vantaggio al 17′ con un gol di Paolucci, ma il Cerignola Audace risponde prontamente al 24′ con Padula che pareggia i conti. La gara si rivela equilibrata e combattuta, con entrambe le formazioni che cercano di imporre il proprio gioco.

Continue Reading