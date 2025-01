Serie A: pari all’intervallo tra Roma e Genoa

Nel primo tempo della partita, AS Roma e Genoa sono impattate 1-1. La Roma ha aperto le marcature al 25′ grazie a Artem Dovbyk, che ha sfruttato un rimbalzo per ribadire in rete da distanza ravvicinata. Il Genoa ha risposto al 33′ con Patrizio Masini, che ha segnato con un tiro rasoterra da dentro l’area.

Durante il primo tempo, si sono verificati diversi momenti chiave, inclusi infortuni e interventi dello staff medico, in particolare per Mattia Bani del Genoa, che è stato sostituito al 32′ per infortunio. Anche Lorenzo Pellegrini della Roma ha avuto bisogno di attenzioni mediche dopo un fallo subito, ma è riuscito a continuare a giocare.

La partita è stata combattuta, con la Roma che ha mostrato una maggiore possessione di palla (65:35%). Gli attacchi di entrambe le squadre sono stati vivaci, ma entrambi i portieri hanno avuto occasioni per distinguersi, parando tiri potenzialmente pericolosi. La prima metà si è conclusa con entrambe le squadre pronte a combattere per la vittoria nel secondo tempo.