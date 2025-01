Caso Bernabè, Lotito: «Ha aggravato la situazione con alcune interviste. In una settimana trovo il sostituto»

In questi giorni si è parlato molto del licenziamento di Juan Bernabè dopo aver postato sui social un suo intervento di protesi peniana. Ai microfoni de “Il Fatto Quotidiano”, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha rilasciato le seguenti parole:

«Non l’ho visto e non ho intenzione di incontrarlo nemmeno nei prossimi giorni. La questione non mi riguarda più, è tutto in mano agli avvocati. Il suo contratto è stato rescisso per giusta causa. Oltretutto lui ha aggravato la situazione rilasciando interviste e dichiarazioni. Che si parli della Lazio per questa faccenda davvero mi dispiace. Inoltre è ancora barricato dentro Formello e sta facendo una convalescenza post operatoria, ma non so perché sta lì, occupando abusivamente una stanza. Ma prima o poi andrà via. Se l’aquila tornerà volare allo stadio? Ho già ricevuto decine di richieste, quello non è proprio un problema, ne trovo un altro in una settimana».